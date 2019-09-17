Замовити вантажників

Замовити вантажників в Тернополі – квартирний, офісний переїзд

Коли Вам потрібно перевезти меблі, піаніно або у Вас заплановано квартирний чи офісний переїзд, вам не обійтися без витривалих, сильних і досвідчених вантажників. Наша компанія займається переїздами і вантажоперевезеннями в області та Україні. Багаторічний досвід роботи та професійні навички наших вантажників дозволяють їм акуратно працювати з вантажами будь-якої тяжкості і розмірів. Ви можете бути впевненими в цілісності й збереженні своїх речей.

Ми завантажимо, перевеземо, розвантажимо і піднімемо ваше майно без втрат і руйнувань, з дотриманням всіх необхідних заходів обережності і техніки безпеки при замовленні наших послуг:

Квартирний переїзд

Офісний переїзд

Дачний переїзд

Вантажоперевезення

Перевезення меблів і побутової техніки

Перевезення скринь, банкоматів, кавоварок, виставкового та іншого обладнання

Вивезення будівельного сміття, звільнимо гараж, комору і т. д від непотрібних речей та сміття

Підняття будівельних матеріалів на будь-які поверхи

Розвантаження / навантаження фур, вагонів, контейнерів

Збірка / розбирання меблів, пакування меблів для подальшого безпечного транспортування

Такелажні роботи будь-якої складності

Квартирний переїзд в Тернополі

Квартирний переїзд самостійно – це часто дуже клопітно. Зібрати всі речі, спакувати їх в коробки, розібрати меблі, від’єднати побутову техніку – це завдання, які вже здаються нездійсненними. А ще, потрібно знайти вантажний автомобіль, умовити друзів або родичів носити коробки і меблі. І, звичайно ж, потрібно заздалегідь змиритися з ушкодженнями меблів, які обов’язково будуть у непрофесійних вантажників.

Замовляйте послуги вантажників Тернопіль в нашої компанії і ми з Вами співпрацюватимемо таким чином:

Ми зафіксуємо вашу інформацію про майбутній переїзд, узгодимо дату і зручний час.

Ми оцінимо обсяг роботи, рекомендуємо потрібну кількість вантажників і запропонуємо пакувальний матеріал.

Приїдемо в призначений час на вашу адресу.

За необхідності, розберемо вашу корпусні і м’які меблі для зручності спуску / підйому і транспортування.

Правильно спакуємо побутову техніку (холодильник, телевізори, комп’ютери, пральну і посудомийну машини) для запобігання подряпин, відколів та інших пошкоджень.

Завантажимо, перевеземо, розвантажимо і піднімемо ваше майно в нову квартиру без втрат і руйнувань, з дотриманням всіх необхідних заходів обережності і техніки безпеки.

Ми поставимо меблі і побутову техніку у підготовлені місця.

Зберемо, вивеземо і утилізуємо використаний пакувальний матеріал.

Офісний переїзд Тернопіль

Замовляйте вантажників і вантажний транспорт в нашій компанії – позбавте свій бізнес від простою, а своїх працівників від важкої фізичної праці і зміни робочого графіка. Професійний переїзд з нами – це швидкий, майже непомітний для співробітників процес, який грамотно організований: від доставки пакувального матеріалу до розстановки меблів та офісної техніки на новому місці.

Довіртеся нашому досвіду:

Ми зафіксуємо вашу інформацію, узгодимо дату і зручний час.

Ми оцінимо обсяг роботи, підберемо транспорт, рекомендуємо потрібну кількість вантажників і пакувального матеріалу.

Доставимо пакувальний матеріал – картонні коробки, гофрокартон, повітряно-бульбашкова плівка, стрейтч- плівку і т. п.

Приїдемо в призначений час до вашого офісу.

Розберемо корпусні і м’які меблі. Маркуємо деталі меблів.

Правильно спакуємо оргтехніку для безпечного транспортування.

Завантажимо, перевеземо, розвантажимо і піднімемо ваше офісне майно без втрат і руйнувань, з дотриманням всіх необхідних заходів обережності і техніки безпеки.

Ми зберемо меблі. А потім розставимо їх і вашу офісну техніку на новому місці.

З нами – зручно: Працюємо щодня, без вихідних. Маємо парк вантажного транспорту – меблеві фургони (будки) і борт-кран маніпулятор. Приймаємо безготівкову оплату та готівку. Укладаємо договір.

Вивезення будівельного сміття Тернопіль

Ремонт, перепланування або реконструкція в приміщенні, як правило, супроводжується великою кількістю будівельного сміття. Стара кахельна плитка з цементом, дверні та віконні блоки, шматки бетонної стіни з арматурою, цеглу, пісок – все потрібно зібрати, упакувати, спустити вниз і відвезти на звалище. Ми вивеземо будівельне сміття і позбавимо вас від важкої і брудної роботи.

Ми рекомендуємо потрібну кількість вантажників. Приїдемо в призначений час. За необхідності, спакуємо сміття в будівельні мішки. Спустимо будівельне сміття і непотрібні меблі вниз. Завантажимо все в вантажний автомобіль і відвеземо в спеціальне місце утилізації сміття. Вартість послуги – індивідуально Ціна залежить від вантажного транспорту, кількості вантажників, обсягу / кількості будівельного сміття, поверху, наявності ліфта та інших параметрів.

Заповніть заявку на оформлення однієї з наших послуг – ми зателефонуємо вам в найближчий час для уточнення замовлення!