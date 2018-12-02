Вантажники, погодинно, фіксовано

Наша компанія готова запропонувати послуги вантажників для здійснення квартирного, офісного, дачного переїзду, перестановки обладнання або меблів, а також виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Ми ретельно підбираємо персонал, висуваючи високі вимоги до кожному претенденту, тому ви можете бути впевненими в професіоналізмі, акуратності та відповідальності наших працівників. Замовивши переїзд з вантажниками, ви можете розраховувати на допомогу кваліфікованих, сильних і витривалих фахівців, які виконають свою роботу максимально швидко, вклавшись в обумовлені терміни.

Послуги професійних вантажників

Вантажники для переїзду в Тернополі – універсальні помічники, здатні з радістю впоратися з тими трудомісткими завданнями, які вам би особисто доставили мало задоволення. Завдяки зусиллям і самовіддачі, строгому дотриманні своїх професійних обов’язків і високої організованості наших фахівців ви зможете в найкоротші терміни заїхати в нову квартиру або продовжити роботу в звичайному режимі на новому місці без збитку бізнесу і репутації! До компетенції наших фахівців входить:

Послуги вантажники Тернопіль з машиною – оптимальний варіант максимально швидко і дешево здійснити переїзд по місту Тернопіль. У нас ви можете замовити бригаду вантажників і автомобіль марки Hyundai, Peugeot, Iveco з необхідним вам об’ємом кузова (10-38 м3). Всі машини обладнані надійними кріпленнями для міцної фіксації вантажу.

Наші переваги

Високий рівень професіоналізму

Ми дорожимо репутацією своєї компанії, тому в наших рядах працюють люди, високо компетентні в питаннях вантажно-розвантажувальних робіт, що відрізняються пунктуальністю, хорошими манерами і чуйністю. Вони охоче дадуть відповідь на ваші питання і вислухають ваші побажання.

відповідальність

Майном клієнтів ви дорожимо не менше, аніж своєю репутацією. Для виконання вантажно-розвантажувальних робіт наші фахівці застосовують спеціальне оснащення, захищаючи, таким чином, ваші особисті речі від псування. Навіть якщо необхідно виконати переїзд в терміновому порядку, до вашого майна буде проявлено максимально дбайливе ставлення.

Доступні ціни

Ми пропонуємо гнучкі тарифи на свої послуги. Замовивши переїзд під ключ або з погодинною оплатою, ви можете бути впевнені, що наші вантажники недорого обійдуться вам!

Готовність до роботи будь-яких масштабів

Незалежно від того, чи потрібно вам перенести м’які меблі або ж здійснити переїзд офісу великої компанії, наші професіонали швидко і злагоджено впораються з поставленим завданням.

Дотримання термінів

Ми ніколи не підводимо клієнтів і виконуємо свою роботу строго в обумовлені терміни.

Серйозне ставлення до своїх обов’язків

Наші вантажники для переїзду діють в рамках укладеного договору, успішно доводять доручену справу до кінця, залишаючи найкращі враження у клієнтів.

ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ

погодинна

Вартість години роботи одного фахівця складає 150 гривень, при відсутності ліфта і в умовах роботи вище 3-го поверху (включно) – 250 грн. Мінімальний час роботи – 4 години. Такий варіант оптимальний, якщо вам потрібні робочі для виконання конкретного завдання. Такелажні роботи оплачуються додатково.

фіксована

Такий варіант підходить в разі, якщо вам необхідний широкий спектр послуг або ж вас цікавить переїзд з вантажниками під ключ. В такому випадку ми порахуємо вартість персонально для вас, враховуючи відстань до місця призначення, всі види послуг, поверховість будівлі, вартість пакувальних матеріалів.