Отзыв о работе в польше на Whirlpool (STATUS VIZA – Марина Миколаенко)

К нам обратилась Марина Миколаенко за помощью в поиске работы в Польше. Мы подобрали ей наиболее подходящую вакансию, исходя из пожеланий и опыта работы. И теперь, после 3-х месяцев работы она вернулась, чтобы рассказать нам о своихвпечатлениях.

SV.Добрый вечер! Добро пожаловать домой. Вы устроились на работу в компании Whirlpool в г. Радомско. Расскажите о своих впечатлениях. Оправдались ли Вашиожидания?

ММ.Добрый день! Спасибо большое. Очень рада оказаться дома. Но там мне тоже очень понравилось. Только скучала по родным первое время, конечно же. Зато привыкла достаточно быстро. Компания занимается производством различной бытовой техники. Непосредственно я была на производстве посудомоечных машин. Работа, как по мне,была не очень сложной. Главное, что всему научили, показали. А мне нужно было внимательно слушать, во все вникнуть, запомнить, и потом очень быстро привыкнешь.

SV.Расскажите, пожалуйста, на счет условий, в которых Вы проживали и работали.

ММ.По условиям меня лично все устроило. А если что не так, у нас был номер телефона,по которому можно обратиться и уладить все нюансы. Жили мы в комфорте, комнаты с ремонтом, санузел, все устраивало. И еще плюс, что место нашего проживания было недалеко от работы. На счет зарплаты, все по договоренностям, фиксированная сумма в фиксированные дни выплачивалась постоянно, без задержек.

SV.Планируете ли Вы в дальнейшем еще раз попробовать себя в работе за границей, в Польше?

ММ.Да-да. В Польше я уже была два раза. Но первый раз был не совсем удачный, работа была очень тяжелая, да и с зарплатой были задержки. И потом я обратилась в вашу компанию, здесь нареканий никаких нет. Поэтому еще немножко отдохну, побуду с семьей, и, скорее всего, вернусь в Польшу. Возможно, другое предприятие попробую, посмотрим.

SV.Очень рады слышать такие хорошие новости от Вас. В таком случае, обращайтесь,если понадобится помощь. Команда STATUS VIZA будет с Вами на связи!

ММ. Большое спасибо!