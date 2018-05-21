Вирощування Гортензії в домашніх умовах

Гортензія рослина теплолюбива, швидкоростуча і потребує родючому грунту і достатній кількості вологи.

Ми описуємо посадку у відкритий грунт для будь-якого виду гортензії: дуболістная, крупнолистная (садові), метельчатая, пилчасті, деревоподібна, черешковая, Саржента і інші.

Місце посадки Гортензія (всі види) – світлолюбна рослина, вона добре росте на сонячному і відкритому місці, але яскравого сонця і сильного вітру потрібно уникати. Тому, в пік спеки необхідно легке затінення, вона дуже любить саме розсіяне світло. При цьому чагарник здатний добре рости і в легкій півтіні, в цьому випадку пізніше зацвітає з меншою кількістю квіток. Дуже важлива наявність сонячних променів з ранку, в першій половині дня. Тому, краще підходить східна сторона, ніж західна. Грунт і кислотність Гортензія добре росте на родючих, багатих гумусом глинистих ґрунтах. Гірше розвивається на красноземах, а піщані ґрунти – протипоказані. Оптимальний рівень кислотності – pH 5,2-6.0 (трохи кислий грунт). Максимальна яскравість суцвіть спостерігається саме на кислому ґрунті, а на нейтральній повільний розвиток і бліде забарвлення. Лужна грунт призводить до хлорозу (пожовтіння листя). При зростанні куща на лужної грунті часто спостерігається нестача заліза і магнію, яка проявляється світлою і блідою забарвленням листя. Тому, підкисляє грунт або обробляйте кущ ХЕЛАТ заліза.

У минулі століття садівники закопували предмети з заліза (цвяхи, банку, підкова). При посадці готують спеціальну збалансовану грунтову суміш з добривами. Ґрунтова суміш Склад: перегній, дернова земля, листова земля і торф – рівні частини або перегній, садові земля (чорнозем), торф і пісок – 2: 2: 1: 1. Купити гортензія найкраще з добрива для висадки в теплиці. А також потрібні поживні речовини: 20-25 гр (їдальня + чайна ложка) карбаміду (сечовини), 24-29 гр сульфату калію (дві столові ложки) і 60-70 гр суперфосфату (150-250 гр кісткового борошна). Якщо поблизу ростуть ялини і сосни, то під ними можна накопати легку, пухку і злегка кислий грунт. Деякі садівники успішно вирощують квіти в такому грунті, навіть без внесення добрив при посадці.

Крупнолистная – 120-160 см, а метельчатая 140-240 см між кущами, а від найближчих великих чагарників і дерев – 230-300 см. Якщо ви хочете садити гортензію в ряд (живопліт, «миксбордер»), то можна викопати траншею шириною 90-110 см. Якщо хочете домогтися більш раннього цвітіння, то при посадці копайте ями ближче один до одного (70-80 см), а через 2-3 роки прорідити кущі при необхідності. Посадкова яма Глибина – 36-45, ширина – 51-65 см. Коріння росте переважно вшир, простягаються значно далі крони. Глибина посадки Коренева шийка повинна розташовуватися на рівні грунті, максимум на 2-3 см нижче, інакше квітка буде погано розвиватися.