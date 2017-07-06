Замовити міжкімнатні двері з МДФ, ДСП

Наша компанія здійснює виготовлення міжкімнатних дверей на замовлення за індивідуальними проектами. Сучасний дизайн, висока якість обробки і використання оригінальної фурнітури дозволяє інтегрувати виготовлені нами міжкімнатні двері в найбільш респектабельний інтер’єр.

У нашій компанії ви можете замовити виготовлення міжкімнатних дверей з фільонками, моделі з вітражними вставками, матовим і прозорим склом. Можлива алмазна гравірування скла, використання вставок з фактурною поверхнею. У числі особливостей і переваг виготовлених нами міжкімнатних дверей:

Індивідуальний дизайн. Наші двері завжди виглядають красиво і дорого. Міжкімнатні двері гармонійно вписуються в будь-яку обстановку, ідеально поєднуючись з дизайном меблів. Крім типових дверей (600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000мм) у нас ви можете оформити замовлення на будь-які нестандартні моделі: для будинків 137-й серії, сталінських будівель і квартир старого фонду. Є можливість замовити ексклюзивні міжкімнатні двері Рівне за індивідуальними проектами і розмірами. Всі матеріали, які наша компанія використовує у виробництві міжкімнатних дверей мають сертифікати якості і безпечні в експлуатації.

Матеріали преміум-класу. У нашій компанії ви можете замовити дверні полотна зі столярної плити, облицьованої або шпоном благородних порід деревини, або МДФ. Готові міжкімнатні двері комплектуються високоякісною фурнітурою європейського виробництва.

Відсутність торгових націнок. Товар, представлений у виставкових залах спеціалізованих салонів, реалізується за цінами посередників. Ми ж, будучи виробником, завжди можемо виготовити на замовлення і запропонувати міжкімнатні двері без націнок.

Виробництво нашої компанії – це сучасне виробництво повного циклу, великою площею, включає в себе виробничі цехи, фарбувальну ділянку, склад матеріалів і склад готової продукції.

Ми працюємо практично з усіма матеріалами: масив будь-яких порід дерев, шпон, МДФ, ДСП, ЛМДФ, пластик, камінь різних виробників.

На нашій фарбувальній ділянці здійснюється фарбування продукції лаками і фарбами високої якості. У лабораторії можливо зробити підбір будь-якого кольору, а також спектральний аналіз.

Попередньо, кожен виріб збирається на стапелі, щоб виключити можливі помилки під час установки меблів на об’єкті.