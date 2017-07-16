Навчання на курсах крою та шиття – навики

Курс конструювання, моделювання і пошиття нижньої білизни в Рівному призначений для початківців швачок і тих, хто зважився займатися шиттям вперше. Після закінчення навчання ви зможете самостійно за готовими викрійками і по створеним особисто вами робити пошиття нижньої білизни: трусиків і бюстгальтерів, купальників, боді і нічних сорочок.

ЯКІ НАВИЧКИ ви придбаєте НА КУРСАХ ПОШИТТЯ НИЖНЬОЇ БІЛИЗНИ

Пройшовши навчання, ви придбаєте такі навички:

зняття первинних мірок, примірка і підгін виробів; робота з сучасною швейною технікою; моделювання нижньої білизни і розкрій з макетів; дизайн і розробка власних моделей.

На курсах також будуть порушені теми про видах нижньої одягу і типах жіночих фігур. Таким чином, пройшовши навчання, ви зможете не тільки шити красиву білизну, а й проектувати його так, щоб воно максимально підкреслювало достоїнства жіночого тіла. В рамках програми ви навчитеся знімати мірки, підбирати тип білизни в залежності від фігури. З урахуванням особливостей жіночого тіла пропонуємо курси крою та шиття рівне де навчитесь змінювати макети базових конструкцій. Працювати з тонкою тканиною, дізнаєтеся технологію волого-теплової обробки готових виробів. Навчіться правильно проводити примірку і усувати дефекти білизни при посадці вироби на фігуру.

ПЕРЕВАГИ КУРСУ З ПОШИТТЯ жіночої білизни

Дівчата знають як складно підібрати нижню білизну відповідне по всіх параметрах. Зручне не завжди буває достатньо красивим, а красиво може не розкривати всіх достоїнств. На відміну від сукні та іншої подібної одягу, в якій один-два сантиметри не мають особливого значення, нижня білизна має точно відповідати розміру жінки. На наших курсах ви навчитеся створювати вироби, максимально підходять під конкретну фігуру. Шити красиві речі для себе, своїх близьких, а, можливо, і на продаж.

В ході курсу ви навчитеся пошиття таких виробів, як:

пеньюари, халати і комбінацій;

майки і сорочки;

нижні спідниці;

панталони і труси;

бюстгальтера і пляжний одяг.

Курс складається з двох етапів: основа пошиття базових конструкцій нижньої білизни і моделювання технічно складних моделей. Ви навчитеся не тільки працювати за готовими, але і самостійно створювати комплекти. Курс розрахований на початківців, проте, буде корисний і тим, хто вже має навички шиття інших видів одягу.

Якщо ви знаєте основи конструювання і добре знайомі з технологією пошиття, то вам можливо буде цікавий курс з пошиття білизни продовжує рівня, який складається тільки з другого етапу – створення складних виробів.