Что такое тахеометры и какие у них характеристики

Старшее поколение, наверняка, помнит озабоченных работников с какими-то планками, прибором на треноге, которые перекрикивались, делали отмашку условленными знаками. Это прошлый век, а современные бу тахеометры, буквально напитанный электроникой, добросовестно выполняет команды одного человека, решает многофункциональные геодезические задачи, оперативно обрабатывает массивы сложной информации.

Строители, проектировщики, геологи, землемеры без тахеометра сегодня просто не смогут выполнить необходимые объемы замеров, рассчитать и проанализировать требуемые параметры. Прокладка газопроводов, городское строительство, возведение мостов и всевозможных перекрытий, кадастровые функции, картографические работы – эти сферы деятельности человека возможны лишь с применением такого оборудования.

В зависимости от выполняемых работ разработаны различные модели тахеометров – технические, инженерные, роботизированные. Их возможности поистине уникальны: дальность измерения составляет 5 000 метров, температурный интервал колеблется от 35°С мороза до пятидесятиградусного зноя.

В автоматическом режиме при поддержке новейшего программного обеспечения осуществляется оптимальное решение задач, выполнение которых раньше требовало значительного времени. Благодаря встроенной внутренней памяти обрабатываются и сберегаются колоссальные объемы данных, легко конвертирующиеся в нужные форматы.

Современным электронным тахеометрам характерны дружественный интерфейс, установленные USB-разъемы для карт памяти, высокая мобильность благодаря использованию Wi-Fi-доступа к интернету. Отличительные черты оборудования – небольшие габариты, непрерывность функционирования без подзарядки не менее 15 часов, рациональная интеграция со специальными геодезическими механизмами.

Сложнейшие современные устройства – роботизированные тахеометры, способны при скорости сканирования 20 точек/сек. распознавать заданную цель, отслеживать ее в режиме настройки. Специфические приборы способны выполнять нестандартные функции в сложных природных условиях в недоступных для человека местах – горных ущельях, космосе.

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