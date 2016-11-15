Висаджування еустоми, збір, догляд

Висадку розсади еустоми в саду краще робити у вечірній час, акуратно переміщаючи рослина разом із земляною грудкою в попередньо підготовлені і политі ямки. Поглиблення потрібно робити так, що після висадки лізіантус знаходився на тому ж рівні, який був у нього в горщиках. Закінчивши висадку, слід накрити кожну рослину. Для цих цілей добре підходять зрізи пластикових пляшок, які допомагають зберегти тепло і вологу, оберігаючи розсаду від заморозків. У такому накритому вигляді еустома зростає близько 3-х тижнів.

Вибір місця для висадки слід здійснювати за рівнем освітленості. Лізіантус любить рости на сонці, а його квіти стануть гідною прикрасою саду. Тому можна сміливо вибирати саме сонячне і помітне місце. Спеціально грунт готувати не потрібно, так як поширені у нас чорноземи відмінно підходять для вирощування японської троянди.

Висадку в горщики для кімнатного квітникарства здійснюють зазвичай в перших числах березня. Для цього заздалегідь запасаються горщиками, діаметр яких близько 8 см. Можна еустому на ринку і більший розмір, але доведено, що еустома любить рости в невеликому просторі. Дно горщика заповнюють будь-яким складом, який забезпечить хороший дренаж. В таких цілях може застосовуватися цеоліт, керамзит або навіть пінопласт.

Рекомендації по догляду за еустомою

Полив. Лізіантус боїться рясного поливу, тому важливо не перестаратися з цим моментом. Поливати рослину слід, орієнтуючись на стан грунту, забезпечуючи помірне надходження води для неї в міру підсихання. У період цвітіння важливо стежити, щоб краплі води не потрапляли в бутони і самі квітки, так як це може сприяти утворенню гнильних процесів і зіпсує зовнішній вигляд такого красивого рослини, як еустома.

Підживлення. Внесення добрив в грунт можна починати з того моменту, як відбудеться вкорінення розсади. Зазвичай це відбувається приблизно через 25-30 днів після висадки. Підживлення проводять з використанням будь-якого хорошого мінерального добрива, призначеного для квітів і добре розчиняється в воді. Наприклад, відмінно зарекомендував себе в побуті «Плантафол». Якщо зупинити вибір на цьому виді добрива, то можна для початку використовувати Плантафол Зростання, який в своєму складі містить велику кількість азоту. У липні і серпні вже можна перейти на «Плантафол Бутонизация», де менше азоту, але зате більше корисного в період цвітіння фосфору. Замість «Плантафол» можна застосовувати різновиди добрива «Кеміра», а також будь-які інші якісні варіанти. Головне, в процесі підгодівлі – не перестаратися. Еустома невимоглива до інтенсивного внесення поживних речовин і не любить кислі грунти, тому основні види добрив краще вносити в концентрації, яка буде менше, ніж рекомендована виробником.

Цвітіння і збір насіння з еустоми

Період цвітіння, якщо насіння були висаджені в грудні, починається у другій половині липня і триває до жовтня включно. Напередодні появи перших квітів еустома на середині стебла починає розгалужуватися, в результаті чого на ньому формується за кілька десятків бутонів. Коли вони відкриваються, на одному стеблі з’являється багато красивих і досить великих квітів, які приємно радують око. Якщо не зрізати квіти для вази, то милуватися кожним Лізіантус можна протягом 1,5-2 місяців! Але навіть якщо поставити рослина в вазу, то в воді воно починає впроваджуватися і повторно цвіте! А от імовірність повторної появи квітів на вулиці безпосередньо залежить від клімату. Якщо осінь довго буде теплою, то еустома довго буде радувати красивими квіточками.

Збір насіння відбувається пізно восени після того, як еустома відцвіте, і на ній сформуються характерні коробочки. Не всі види японської троянди дають однаково добре насіння, які будуть володіти високим показником схожості. Для цих цілей краще всього підбирати сорти з серії гібридних під маркуванням F1. У них гарні квіти і велику кількість насіння хорошої якості. Для збору насіння підходять рослини першого і другого поколінь, з третього їх краще вже не брати, так як у них буде безліч явних і зазвичай негативних відмінностей в порівнянні з початковим видом батьківської еустоми. Висаджені з насіння другого покоління квіти теж будуть мати якісь відмінностями, але зазвичай вони зовсім незначні.

Боротьба з хворобами і шкідниками еустоми

Щоб запобігти виникненню різних малоприємних захворювань Лізіантус, слід належну увагу приділити профілактичним заходам у вигляді своєчасної обробки фунгіцидами. У дощові періоди вкрай важливо обприскувати рослиною фундазолом або Ридомиль Голд, які оберігають його від основних захворювань. Серед останніх числиться: борошниста роса, сіра гниль, фузаріоз та ін. При профілактиці за допомогою хімікатів дозволяється застосовувати комплексний підхід, чергуючи 2-3 різних препарату.

З шкідників основна шкода завдає белокрилка, тля і слимаки. Щоб відвадити цих паразитів від красивих квітів в своєму саду, можна використовувати такі інсектициди: Актеллік, Актара, Конфідор, Фитоверм.