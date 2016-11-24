Виклик евакуатора, допомога на дорозі

Якщо Вам знадобилося перевезти спеціалізовану техніку будь-якого призначення і для цього потрібен евакуатор Рівне, то машини нашої компанії так само готові приїхати до Вас на допомогу. Якщо у Ваша техніка не є великогабаритна, то можлива її перевезення з допомогою звичайного евакуатора спецтехніки. Якщо ж необхідна транспортування великогабаритної спецтехніки, то в нашому в автопарку є маніпулятор і вантажний евакуатор

Спеціалізована техніка, яку використовують при будівництві, дорожніх роботах, на транспортних об’єктах (аеропорти, вокзали), так само, як і будь-які інші види транспортних засобів, може поламатися, потрапити в аварію, застрягти в ямі. Але евакуація такої техніки є особливо складне завдання, набагато складніше, ніж евакуація легкових автомобілів. Це пов’язано з великою масою і габаритами спецтехніки. Для цього потрібен особливий вантажний евакуатор Рівне з посиленими шасі і заднім мостом. Це дозволяє частково занурити евакуйований об’єкт спеціалізованої техніки та здійснити дбайливу транспортування. Крім цього, такий евакуатор повинен бути оснащений спеціальними пристосуваннями, які дозволять безпечно і швидко занурити спецтехніку на платформу і належним чином зафіксувати її під час перевезення.

Наша компанія володіє всім необхідним для якісного здійснення евакуації і перевезення спецтехніки: необхідну матеріальну базу (сучасні імпортні легкові і вантажні евакуатори і кран-маніпулятор) і досвідченими водіями – справжніми професіоналами своєї справи.

Ми перевозимо різні види спецтехніки і зарекомендували себе як надійного партнера.

Наш багатий досвід в наданні цієї непростої послуги дозволяє нам легко справлятися з найскладнішими випадками навантаження і евакуації великогабаритної спецтехніки. За ці роки ми змогли добитися ідеального сервісу і заробити хорошу репутацію в очах своїх клієнтів.