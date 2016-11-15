Еустома, вирощування, грунт, теплиця

Головне достоїнство еустоми – її привабливий зовнішній вигляд з великим листям воронковідной форми і квітами, які можуть бути бархатистими або звичайними. Відтінок квітів зустрічається найрізноманітніший, а їх розмір у крупноквіткових видів досягає 8 см в діаметрі. Найбільш поширені відтінки – білий, ліловий, рожевий, фіолетовий, білий з облямівкою всіляким забарвленням.

Коли квіти Лізіантус знаходяться в полураспущенном стані, то проглядається їх значна схожість з бутонами троянд, що і стало причиною присвоєння другого назви. А в момент повного розкриття, квітка еустоми стає більше схожим на маки. Стебла досить міцні і можуть витягуватися до 85 см висоти, починаючи сильно галузитися з центральної частини. Через цю особливість купити еустому навіть одну квітку не так просто, рослина може виглядати, як повноцінний букет, на якому іноді виростає по 3-4 десятка кольорів.

У кожному різновиді еустоми квітконоси мають значну довжину, тому квіти зручно зрізати, і, до речі, після цього вони ще дуже довго зберігають у вазі свій гарний зовнішній вигляд.

Декоративні якості Лізіантус настільки високо оцінюються кожним, хто побачить цю рослину, що воно швидко набуло широкого поширення по всьому світу. У Голландії, де, як відомо, квітникарство поставлено на конвеєр, еустома впевнено зберігає лідерство і входить в десять найпопулярніших квітів для зрізання.

Різновиди еустоми

Окремих видів і сортів цієї красивої рослини стає більше з року в рік. Ще не так давно насіння були доступні тільки тим, хто займався розведенням квітів професійно, але тепер кожен квітникар-любитель може їх придбати без жодних зусиль. При покупці слід враховувати, що всі різновиди умовно ділять на дві великі групи – низько- і високорослі. Остання група призначена для вирощування в садах, а також з комерційною метою на зріз. Низькорослі сорти використовуються в якості кімнатних культур і стануть прикрасою домашнього підвіконня або балкона.

Якщо еустома купується високоросла для саду, то перевагу слід віддавати однорічним рослинам, так як дворічні сорти вимагають відповідного ретельного догляду і вирощування в обладнаних теплицях.

За своїм типом квіти діляться на махрові і прості. Перші виглядають особливо красиво і ефектно, тому при виборі варто врахувати цей момент. Якщо ж дивитися на доступні зараз відтінки самих кольорів, то тут сміливо можна вибирати будь-який, так як всі варіанти забарвлення Лізіантус виглядають просто приголомшливо.

З цікавих сортів, доступних у нас, можна виділити дві серії – це ABC F1 і Ехо F1. В першу входять Місті Блу, Пінк, Блу Рим і Пурпл. У другу Діп Блу, Шампань, Роуз Пікоті тощо. Кожен з цих сортів відрізняється сильними і довгими пагонами, які прикрашають великі квітки з витонченою махрової текстурою.

Як виростити розсаду еустоми в домашніх умовах?

Еуст розмножують виключно насінням. Спроби використання інших поширених способів, на жаль, в переважній кількості випадків закінчуються невдало. Доросла рослина негативно сприймає будь-який вплив на кореневище, тому відокремлені для розмноження частини гинуть. Живцювання також неефективно, так як зрізані частини вмирають до того, як зможуть вкоренитися.

Розмноження насінням відбувається досить легко, незважаючи на те, що існує поширена помилка, ніби процедура ця вимагає спеціальних знань або навичок. Головне, створити необхідні умови і уважно їх підтримувати протягом 1-2 місяців.

Посів насіння починають в зимовий період, вибираючи зазвичай його початок або середину, так як квіти з’являються приблизно через 4-5 місяців з того моменту, як з’являться сходи. Тому якщо висадку починати вже навесні, то еустома просто не встигне зацвісти до холодів. Висадка насіння еустоми проводиться в невеликі (50 грамові) пластикові стакани, в які додають суміш вологого торф’яного грунту з перлітом або піском. Можна використовувати один з готових субстратів, наприклад, добре підходить грунт, який продають для сенполій. На один стакан кладуть 4-5 насіння, злегка вдавлюючи їх в земляну суміш. Таке економне розподіл насіннєвого матеріалу пояснюється досить просто, адже через 1-1,5 місяці їх пікірують. Після того як насіння висаджені, кожен стаканчик накривається скляною банкою або пакетиком, щоб створити потрібний мікроклімат. Можна використовувати зручний альтернативний спосіб для посіву насіння. Деякі квітникарі-аматори садять їх в попередньо размягченную водою торф’яну таблетку. Вдавлювати їх не потрібно, достатньо просто покласти насіння в ямку, а саму таблетку розміщують в прозорому контейнері і накривають. Перевагою цього способу виступає повна відсутність вірогідності появи одного з поширених захворювань або нанесення травми коріння при пересадці.

Умови для пророщування досить прості. Потрібно забезпечити комфортний температурний режим на рівні 22-23 градуси за Цельсієм. Зазвичай для отримання сходів потрібно 10-20 днів. Після висадки, приблизно на 5-й день, потрібно відкривати плівку або знімати банки, щоб виключити ймовірність виникнення небезпечного конденсату. Спочатку таке провітрювання роблять по 10-15 хвилин, потім час поступово нарощують, додаючи ще по 10-15 хвилин щодня. Як тільки такий часовий проміжок доросте до 3-х годин, захисне покриття можна прибирати.

Освітлення на протязі перших 2-х місяців з моменту посадки насіння повинно бути розсіяним і яскравим. Найкраще розмістити склянки з насіннєвим матеріалом еустоми на стелажах, які штучно висвітлюються лампами денного світла. Десь ближче до кінця зими, тобто приблизно через 1,5-2 місяці після того, як була проведена висадка, їх паростки можна виставити на підвіконня, де найбільше сонця. Якщо спеціальних стелажів будинку немає, то можна просто акуратно виставити склянки з майбутньою розсадою на будь-який зручний рівне місце і розмістити над ними лампу з денним освітленням.

Полив насіння в перші 2 місяці можна не проводити, тому що спочатку увлажненного грунту і укриття з поліетилену / скла вистачить, щоб забезпечити достатній рівень вологи. Більш того, внаслідок перепаду температур на внутрішній стороні укриття утворюється конденсат, тому плівку, якою вкрита розсада, потрібно періодично знімати і вивертати навиворіт. При цьому все ж контроль над станом грунту слід проводити, якщо буде помітно, що він сильно пересушити, то можна трохи влити води, акуратно додаючи її по краях склянки. Профілактичні заходи проти хвороби сіянців. Щоб запобігти виникненню різних захворювань, Еуст можна поливати фундазолом. Для приготування розчину потрібно розбавити 1 чайну ложку фундазолом на літр води. Потім цим складом слід поливати рослину не частіше 1 рази в тижні. З додаткових заходів рекомендують раз обприскати сходи розчином циркону або Епін. Це запобіжить можливість захворювання «чорною ніжкою» і допоможе паросткам стати міцніше.

Пікіровка. Після висадки насіння чекають приблизно 1-1,5 місяця, поки сходи зміцняться, після цього їх розсаджують по окремим стаканчиках. Процес пікіровки нескладний, але вимагає уважності. Зазвичай його проводять за допомогою тоненького шила, яким акуратно підчіплюють паростки еустоми, виймаючи їх з грунту. Садять паросток в окремий стаканчик, де попередньо роблять невелике заглиблення. Сіянець поміщають так, щоб листочки виявилися врівень з грунтом, після чого землю, яка повинна бути попередньо полита, акуратно притискають з боків, фіксуючи паросток еустоми. Виконавши ці дії, рослина накривають поліетиленовим пакетиком і залишають так на 1,5-2 тижні.