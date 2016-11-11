32 грн за 1 долар буде в 2017 році – Балашов

Я повинен попередити наших громадян про двох життєво важливих питаннях.

Перше. ЖКГ тарифи не знизять. Політики будуть обіцяти, мітингувати, водити за ніс, звинувачувати один одного на вечірніх ток-шоу… Але тарифи не знизять. Вони закладені в бюджеті, система субсидій запущена, і, головне, вона живить олігархів. Спочатку тарифи роздули до максимуму, потім влада зробила «знижку» у вигляді субсидій. Люди все одно переплачують, а постачальникам ЖКГ-послуг відшкодовується з бюджету та сума, яку вони «втрачають» на субсидіях.

І друге. На жаль, повинен констатувати, що гривня буде дешевшати, а долар — дорожчати. У 2017-му році гривня добереться до позначки 32 грн./дол.

Як пережити цей кошмар?

Викручуватися.

ПОРАДА СПОЖИВАЧАМ ЖКГ-послуг. Затримувати оплату за комунальні послуги, конвертувати гривні в долари і, коли підійде крайній термін оплати, перевести їх назад у гривні.

Отримали рахунок, не поспішайте платити. Візьміть гроші, які ви планували заплатити за ЖКГ-послуги, сходіть в обмінний пункт, купуйте долари і відкладіть їх. Затримуйте оплату так довго, як ви можете. За цей період часу гривня може подешевшати і «покриє» ваш борг. І повторюйте цю процедуру стільки, скільки можете.

Наступна ПОРАДА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ.

Уряд вирішив підняти мінімальну заробітну плату до 3200 гривень. Це значить, воно зазіхає на ваші гроші. Жодних економічних обґрунтувань для підвищення мінімальних зарплат в уряду немає. #ВВП України (кількість вироблених і проданих товарів і послуг) за останній рік зменшився. Отже, підвищення зарплат — чергова махінація з метою обдерти громадян. Тому рекомендації для підприємців: це скорочений робочий день, аутсорсинг, а в ідеалі, робота в «тіні».

НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКАМ РЕКОМЕНДУЮ звернутися до роботодавця, щоб працювати нелегально, отримувати гроші в конвертах. Або відкрити ФОП (фізична особа #підприємець), укласти з роботодавцем договір на надання послуг і отримувати не зарплату, а оплату за ваші послуги, яка не обкладається податками.

Уряд в 2017-му році буде намагатися відібрати у вас гроші скрізь, нацьковуючи на вас податкову систему. Тому менше звітності, більше готівкових трансакцій. Ведіть нормальну «тіньову» #життя, як це роблять можновладці. Зверніть увагу на е-декларації наших чиновників, в чиїх шикарних будинках і елітних апартаментах зберігаються величезні суми грошей.

Політична «еліта» веде подвійне життя, розповідаючи безправної стада, що вона стриже, про те, що за рахунками потрібно платити чесно.

Не вірте, не бійтеся, не просіть. Ці прості поради допоможуть вам вижити до того моменту, коли народ України, нарешті, захоче жити заможно. Коли наша країна об’єднається і поставить перед собою єдину спільну мету — десятиразове зростання ВВП. Тому що це єдиний показник ефективності роботи уряду. Ну а для цього є тільки один шлях: вільна ринкова економіка і лібертаріанському принципи.