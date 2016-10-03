Хатха йога, как получить навыки йоги

Хатха йога – это наиболее распространенный вид йоги. Она включает в себя серию асан на базе дыхательных практик (пранаям). Такая йога может быть ис полезной для физического и психологического здоровья человека, независимо от того выполняются сложнейшие асаны, или позиций для начального уровня.

Надо лечить причину, а не следствие! Хатха йога – это практика, которая оздоровит позвоночник и займет все сопутствующие проблемы.

Физические Преимущества Хатха Йоги.

Укрепление позвоночника в статических йога-асанах. Йога помогает увеличить силу в мышцах и мышечных группах. В начале, статические асаны будут неудобными, но тело привыкнет. Такие асаны требуют концентрации и конкретного использования мышц по всему телу. Мышечная сила улучшается, поскольку человеку нужно находиться в одном положении определенное время, выполняя дополнительные незначительные движения.

Йога включает в себя упражнения, что растягивают и расслабляют,это снимает усталость мышц. Нужно, чтобы йогин находился в асане от десяти секунд до 1 минуты. Есть специальные асаны, что предназначены для растяжения, мышцы растягиваются, – происходит расслабление и это так же способствует гибгкости суставов. Кроме этого, растяжка очень важна для людей с болями и проблемами в поясничном отделе. Тем не менее, поясница будет работать только, если человек будет пытаться дотягиваться животом к бедрам, а подбородком колен. Обычно начинающие тянутся головой к коленям, при том спина остается круглой. Нужно выравнивать положение от копчика и до макушки. Дыхание очень важно во время выполнения асан. Обычно, люди когда делают асаны имеют тенденцию задерживать дыхание или ускорять ритм. Йога учит, что нужно дышать как можно глубже, свободнее, с ритмом.

Хатха йога богата на позиции, сверну позвоночник. Такие асаны очень полезны не только для спины, но и для внутренних органов, поскольку из них выжимается лишний венозная кровь, токсины, а при раскрутке улучшается кровообращение, которое несет в эти органы свежую кровь и питательные вещества. Однако этим можно заниматься только с инструктором который имеет международный сертификат инструктора йоги нужно быть очень осторожными во время скруток, поскольку если у человека есть сколиоз, то на эту сторону скрутка будет однозначно идти легче. Нужно пытаться уравновесить обе стороны.

Преимуществ йоги очень много, но нужно еще иметь здоровый и разумный подход к выполнению асан. Во-первых, если у вас есть проблемы с поясницей, особенно между-позвоночные грыжи – забудьте на время о прогибы. Сначала нужно нарастить мышечный корсет, который питримуватиме ваш позвоночник. В противном случае, вы будете ухудшать ваше состояние и легкий перепрогин в пояснице перерастет в поясничный кифоз. А это значит – забудьте на время о кобру (Бхуджангасана), городов (Чакрасану), позу лука (Дханурасана) и т.д. Самое лучшее – это укреплять широкие мышцы спины, поясницы и пресс, которые будут держать позвоночник и помогать ему выравниваться. Особенно полезно делать Шалабхасану, ведь именно она покажет ваш здоровый прогиб в пояснице. Во-вторых, если у вас есть лишний прогиб в шее, и вы регулярно вытаскиваете ее как гусь – забудьте о стойку на голове. Ваша шея не может держать ровно голову, а вы хотите заставить ее держать вес тела! Таким образом вы не будете себя оздоравливать, а сместите позвонки еще больше. В-третьих, если у вас сколиоз на одну сторону, то всегда меньше дотягивает ее в скрутку, а больше внимания уделяйте другой стороне, тогда вы сможете выровнять позвоночник быстрее.

Сколько бы преимуществ не было йога, ею вы занимаетесь 2-3 раза в неделю по 1-2 часа. Поэтому, если вы уже начали заниматься йогой – помните о своей осанку, старайтесь сидеть, стоять ровно, напрягать пресс, который поможет вам выравнивать перепрогин в пояснице. Меняйте плечи, когда носите сумку, или перейдите на рюкзак. Если вы уже решили заняться здоровьем своей спины, то уделяйте ей максимум времени. Привычка производится за 21 день ??

Пробуйте, практикуйте и никогда не сдавайтесь. Ваша спина вам за это спасибо.