Вапно негашене, сфера використання

Дана технологія широко застосовується в сфері охорони навколишнього середовища, експлуатація матеріалів, речовин і технологій на її основі дозволяє запобігти або навіть вирішити проблеми, пов’язані з навколишнім середовищем вапна негашеного.

Вапнування питної води

Одним з найяскравіших прикладів такого підходу можна назвати обробку води для пиття. Особливо широко дана технологія застосовується в країнах Скандинавії, де одна з характеристик води – підвищена кислотність, яка негативно впливає на водопровідні комунікації. Тому технологи додають вапно, знижуючи її корозійні властивості.

Водойми

Однак це далеко не всі водні маніпуляції, які будуються на основі вапнування. Ще один показовий досвід – вапнування прісноводних систем. Таке очищення води вапном дозволяє відновити екологічну рівновагу прісноводних водойм. Також це один із способів підвищення продуктивності рибного відтворення: знижується кислотність, нейтралізуються залізисті з’єднання. Розвиваються плідно впливають на водну екосистему бактерії, що дозволяють фосфору і калію швидше і легше розчинятися. Поліпшується структура грунту, ліквідуються отруйні речовини. Однак є нюанс: вапно негашене має обробляти водойму слід за 2-3 тижні до посадки риби. Серед інших корисних властивостей, крім очищення води вапном, можна назвати нейтралізацію паливних газів: вона застосовується для того, щоб нівелювати або зовсім ліквідувати шкідливий вплив виробничих вихлопів і продуктів спалювання. А сільське і лісове господарство активно використовують подібні методи для нейтралізації кислотності ґрунтів.

10 вапнякова продукція

Вапняк мелений фракційний виходить в результаті дроблення великих пластів вапняку. Після проведення спеціальної обробки матеріал надходить в сферу застосування. На сьогодні серед фракцій вапняку дрібних сортів найбільшим попитом в області будівництва користується вапняковий щебінь. Саме фракції матеріалу впливають на ступінь використання його в тій чи іншій галузі будівництва. Так щебінь фракції 5-20 необхідний для зведення монолітних конструкцій і влаштування стяжок, а ось продукт більш дрібних фракцій використовується як очищувач теплових електростанцій і наповнювач при виробництві лакофарбових матеріалів і пластмас, а також при виготовленні різних будівельних матеріалів.

Область застосування вапнякових фракцій

Використання вапнякових фракцій важливо для зміни гранулометричного складу різних будівельних сумішей в сухому вигляді. Так, використання вапнякового борошна допомагає надати пластичність і легкість розчинів і застосовується при виготовленні листів гіпсокартону. Борошно з вапняку виходить при дробленні щебеню і видаленні з нього вологи в сушильній шафі і подальшого сортування.

Використання такого борошна можливо також і для зниження рівня кислотності в грунті, що усуває її надлишок, який шкідливий для більшості культур в сільському господарстві. Знижений рівень кислотності в грунті допомагає підвищити врожайність. Крім цього борошно даного типу використовується і в тваринництві при виробництві комбікормів.

Мінеральний вапняний порошок гост потрібен для виготовлення асфальтобетону з рівнем міцності М300, М400, М600, М800. Він являє собою дуже важливу активний компонент, що входить до складу асфальтобетону. Поверхня, яка здатна адсорбувати на себе максимальну частину бітуму, неактивний вапняний порошок, надає початкового складу асфальтобетону важливі для нього властивості:

Механічна міцність;

стійкість до деформацій;

збільшення терміну служби і низькі витрати при використанні;

термін придатності порошку не має обмежень.

Вапно також застосовують при виготовленні силікатної цегли, ізвестковоцементних розчинів, необхідних для наземної кладки і штукатурки. Найбільш активні споживачі вапняних матеріалів – це будівництво, хімія, чорна металургія, харчова і сільськогосподарська промисловість.