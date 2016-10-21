Хороший лікар косметолог рівне – професія

Косметологія Рівне – один із напрямів науки дерматології, покликане підтримати і зберегти естетичний зовнішній вигляд людини, не залежно від віку. Лікар-косметолог діагностує проблему, з’ясовує причину її появи і пропонує відповідні методи корекції або лікування, в залежності від потреб, з якими до нього звернувся пацієнт.

Не дивлячись на відносно короткий термін існування косметології як окремого напрямку дерматології, в даний час вона активно розвивається, на підставі наукових досліджень останніх десятиліть з’являються нові технології та способи безоперационного повернення природної краси і молодості. Хороший лікар косметолог Рівне, пропонує своїм клієнтам не тільки інноваційні методи природного омолодження шкіри і всього організму, але кошти, які показали відмінні результати при своєму довгостроковому застосуванні.

Чим займається лікар косметолог

Найчастіше в сферу діяльності лікаря дерматолога-косметолога входить вирішення низки естетичних проблем, які можна розділити на наступні підгрупи: Омолодження Сучасні косметичні засоби і технології дозволяють довше зберігати молодість шкіри, її свіжий і красивий вид, гарний колір обличчя. Також хороший лікар косметолог цілком може допомогти призупинити процес старіння і ліквідувати наслідки його початку: прибрати зморшки (мімічні, вікові), мішки і зморшки навколо очей, відновити овал обличчя, повернути пружність шкіри шиї та зони декольте.

Виправлення дефектів шкіри

Консультація лікаря косметолога у м. Рівне може знадобитися при виявленні різних проблем і захворювань шкіри, наприклад, таких як акне і себорея (тут до роботи підключається лікар-трихолог), а також для виправлення різних дефектів, що утворилися на шкірі після різних травм шкірного покриву або захворювань (шрами, рубці, постакне, пігментні плями, Стрий). Усунення небажаного волосяного покриву або вросщего волоса. Професійні лікарі косметологи клініки Telo’s Beauty спеціалізуються на проведення повного комплексу процедур по ELOS і лазерної епіляції, спрямованих на якнайшвидше і довгострокове позбавлення від небажаного волосся.