Виробник для харчової промисловості, компанія Грін-Агро

Агар-агар містить близько 20% води, до 4% мінеральних солей і полісахариди (до 80%), в числі яких пировиноградная і глюкуронова кислоти, пентози, галактози, ангідрогалактози і, характерні для даного водорослевого сировини, агаропектін і агароза, яку виробляє компанія Грін-Агро.

Агар-агар містить майже 95% розчинної клітковини, знижує рівень холестерину і зменшує всмоктування цукру в організмі, виводить з організму токсини і шлаки, видаляє шкідливі речовини з печінки, покращуючи її роботу. Він ідеальний при підготовці меню для діабетиків, вегетаріанців і для тих, хто хоче насолоджуватися здоровою і природною їжею, його використання не викликає токсичної дії.

Для організму людини ця добавка має саме позитивний вплив, оскільки не всмоктується стінками кишечника, а їжа з добавкою розбухає в кишечнику, знижуючи апетит і тим самим зменшуючи ризик ожиріння. При цьому компанія виробник Грін-Агро розповідає, що організм активно збагачується корисними речовинами. Агар-агар – багате джерело заліза і магнію. Крім того, агар-агар поставляє в наш організм кальцій, калій, йод і важливі для здоров’я олігоелементи, такі як фолієва кислота і магній.

Агар-агар рекомендується вводити в дієтичне харчування для схуднення, так як він не є джерелом калорій (нуль калорій) і добре втамовує голод ( “ефект насичення”), оскільки не засвоюється організмом людини, так як розбухає субстанція агару не розкладається в кишечнику, тому що досить швидко проходить через нього. Дія агару має легкий проносний ефект, обумовлений тим, що, розбухаючи, він значно збільшується в об’ємі, заповнює великий простір кишечника і тим самим стимулює перистальтику. Корисними властивостями агар зобов’язаний унікальній структурі водоростей, з яких його виготовляють – високому вмісту в ньому грубого волокна. Додатковий ефект при вживанні агар-агар – виведення з організму баластних речовин, токсинів і продуктів життєдіяльності кишкової мікрофлори, а також очищення печінки від шкідливих сполук і надлишку жовчі.

Крім цього виробник Грін-Агро зазначає, що агар-агар має деконгестивну (протівозастойное) ефектом, полегшує постгерпетична невралгію при оперізуючий лишай (герпес зостер) і має антибактеріальні властивості.

В організмі людини агар слабо засвоюється і практично повністю виводиться з організму із залишками життєдіяльності.